سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حركة التغيير تعترف بهزيمتها في الانتخابات وتعتذر من انصارها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-11T15:05:22+0000
حركة التغيير تعترف بهزيمتها في الانتخابات وتعتذر من انصارها

شفق نيوز/ أقرّت حركة التغيير الكوردية، اليوم الاثنين، بإخفاقها في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت امس، وفيما عبرت عن اعتذارها لأنصارها، أكدت انها تتحمل المسؤولية عن ذلك.

وجاء في بيان للحركة ورد لوكالة شفق نيوز، ان النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب العراقي اظهرت ان مرشحي حركة التغيير لم يحصلوا على الاصوات اللازمة ولم يفوزوا بها.

واضاف البيان انه بعد تقديم الشكر والتقدير لمروجي الحملات الدعائية ونشطاء الحركة، فانها تطلب الاعتذار ممن صوتوا للحركة وتعترف بان الاخطاء والتقصير بدر منها بالإضافة الى الظروف الموضوعية التي ادت الى خسارة ثقة الناس.

واكدت الحركة انها بحاجة الى التغيير مراجعة الذات بشكل جذري للحركة وسياساتها، لان الناخبين اتخذوا موقفا وقاطع اغلبهم الانتخابات كما فعل اغلب المواطنين.

واشار البيان الى ان هذا "الواقع المرير بحاجة الى اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية"، معربة عن استعدادها لتحمل المسؤولية واجراء التغييرات الجذرية في اقرب وقت.

related

توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

Date: 2021-06-20 14:34:08
توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

صور.. ما سر الهدوء الذي يسبق الانتخابات في أربيل ؟

Date: 2021-09-24 08:11:17
صور.. ما سر الهدوء الذي يسبق الانتخابات في أربيل ؟

انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

Date: 2019-09-14 11:47:18
انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

إيزيديون في ثالث انتخابات بخيم النزوح: اضمنوا لنا الحياة الكريمة (صور)

Date: 2021-10-07 09:45:09
إيزيديون في ثالث انتخابات بخيم النزوح: اضمنوا لنا الحياة الكريمة (صور)

نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لحركة التغيير بذكرى تأسيسها

Date: 2020-07-25 09:01:08
نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لحركة التغيير بذكرى تأسيسها

الكورد يستكملون مباحثات الانتخابات الموحدة ويحددون هدفا

Date: 2019-10-01 09:47:23
الكورد يستكملون مباحثات الانتخابات الموحدة ويحددون هدفا

دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

Date: 2021-08-27 13:40:39
دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

وثيقة .. 15 عضوا في التغيير يستقيلون من صفوف الحركة

Date: 2019-06-17 11:05:21
وثيقة .. 15 عضوا في التغيير يستقيلون من صفوف الحركة