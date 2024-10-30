حركة التغيير تستعد لتغيير جذري ومراجعة شاملة وتدعو لدستور يعزز المستقبل

شفق نيوز/ أعلنت حركة التغيير (گۆڕان)، يوم الأربعاء، عن استعدادها لعقد مؤتمرها الثالث في مدينة السليمانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكدت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المؤتمر سيشكل محطة رئيسية نحو التغيير الجذري ومراجعة شاملة للأداء، حيث سيتيح الفرصة لبحث التحديات ومراجعة الآليات التنظيمية، إلى جانب تقييم شفاف يهدف إلى تعزيز التكاتف بين مؤسسات الحركة".

وفي إطار التحضيرات، وجهت الحركة دعوة إلى جميع أعضائها، الشخصيات المؤثرة، والداعمين للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، حيث سيتم طرح مشاريع وأفكار جديدة تسعى إلى إثراء مسيرة الحركة.

وأكد البيان أن "المؤتمر سيكون فرصة لوضع دستور يعزز من القيم والأهداف، فضلاً عن مراجعة البرنامج السياسي والمواقف الأساسية للحركة بشكل يتماشى مع تطلعات المرحلة المقبلة، ما يرسخ مكانة الحركة ويعزز دورها المؤثر".

ويسعى المؤتمر الثالث للحركة إلى إجراء تغييرات جذرية في هيكلها التنظيمي ومواقفها السياسية بما يتماشى مع التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية.

ويمثل المؤتمر فرصة لتجديد الرؤية والأهداف وتحديث السياسات بما يخدم مصالح مؤيديها.

وتأسست حركة التغيير (گۆڕان) في إقليم كوردستان العراق كحركة سياسية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وظهرت الحركة كبديل عن الأحزاب التقليدية، ساعيةً إلى تمثيل صوت الشباب والطبقات المجتمعية التي تطالب بالتغيير.

واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة، خلال الدورة السابقة لبرلمان كوردستان خاصة بين الفئات التي تشعر بالإحباط من الوضع السياسي القائم، وقد تمكنت من تحقيق حضور قوي في المشهد السياسي من خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والبلدية في الإقليم إلا أنها لم تستطع في الانتخابات الاخيرة لبرلمان كوردستان من تلبية طموح جمهورها ولم تحصل سوى على مقعد واحد من بين 100 مقعد.