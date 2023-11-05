حركة التغيير تستبعد إجراء انتخابات برلمان الاقليم في شباط المقبل لهذه الأسباب

شفق نيوز/ استبعدت رئيسة كتلة حركة التغيير السابقة في برلمان اقليم كوردستان وعضوة المجلس الوطني لحركة التغيير گؤلستان سعيد اليوم الأحد، إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية واخرى سياسية، متوقعة اجرائها في خريف عام 2024.

وقالت سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من المستبعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية متعلقة بالمفوضية المستقلة للانتخابات العراقية كونها ستكون منتهية الصلاحية في السابع من كانون الثاني عام 2024، وسوف تكون بعد ذلك التاريخ فاقدة الشرعية".

وإضافت ان "بعض الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي طالبت تمديد مدة عمل المفوضية وهذا يعني أن على الكتل ان تقنع البرلمان خلال أربعة أيام فقط لتمديد عمل المفوضية، لأن في 9 تشرين الثاني سيدخل مجلس النواب عطلته التشريعية وبخلاف ذلك ستفقد المفوضية شرعيتها بعد السابع من كانون الثاني المقبل، وفي هذا الحال لا يجوز للمفوضية ان تشرف على أي عملية انتخابية وهذه تمثل مشكلة قانونية، وفي حينها ستكون مفوضية بغداد كمفوضية الإقليم فاقدة للشرعية".

وحول منح الثقة وتأسيس مفوضية جديدة أكدت ان "هذا الامر بحاجة لمدة لاتقل عن ستة أشهر وهذا يعني ان انتخابات برلمان كوردستان سوف لن تجرى قبل خريف عام 2024".

وحول الأسباب السياسية التي تعيق إجراء الانتخابات في وقتها المحدد بينت رئيسة كتلة التغيير السابقة أن "كل الأطراف ظاهريا و إعلاميا هي مع إجراء الانتخابات لكن حقيقة الموضوع والمنطق مختلف عن هذا الكلام والحقيقة أنه اذا كانت كل الأطراف مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلماذا تم تأجيلها لغاية الآن؟ وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في مدة عمل برلمان كوردستان قبل تعطيله قبل السادس من تشرين الثاني عام 2022 لكن لم تجرى الانتخابات بسبب عدم الاتفاق على قانون الانتخابات وهذا يعني ان الأطراف السياسية في كوردستان غير متفقة على آلية إجراء الانتخابات لغاية الآن".

وأشارت سعيد إلى ان "الإقليم الآن يمر بازمة اقتصادية خانقين والشعب منشغل في توفير مستلزمات عيشه وقوة يومه ولا يمكن أن يعطي للانتخابات أهمية كونه يعلم أن الانتخابات لن تغير من واقعه الاقتصادي وقد يتسبب هذا الموضع في هذا الوقت بعزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي تفقد الانتخابات شرعيتها".

وبحسب الأمر الإقليمي الصادر من رئاسة إقليم كوردستان واستناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون رئاسة إقليم كوردستان لرئيس إقليم كوردستان، حدد الرئيس نيجيرفان بارزاني يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان – العراق.

ويلزم الأمر الإقليمي كل الأطراف المعنية باتخاذ اللازم للتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ الأمر من يوم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.