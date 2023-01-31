حركة التغيير ترفع دعوى قضائية ضد قيادي بارز في الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ قدّمت حركة التغيير الكوردية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار بعد اتهام الأخير للحركة بمشاركتها بالفساد وسرقة المال العام .

وقال الممثل القانوني للحركة فرمان حسين في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، أن الحركة اقامت صباح اليوم دعوى قانونية في محكمة محافظة السليمانية ضد ملا بختيار عضو المجلس الأعلى للسياسة والمصالح في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وذلك بعد قيام الأخير باتهام الحركة بمشاركتها واستحواذها على جزء من عائدات المنافذ الحدودية.

وأضاف أن الحركة تطالب السيد ملا بختيار بتقديم وثائق تثبت صحة ادعائه أمام القضاء كون القضية قضية رأي عام .

وأشار الممثل القانوني للحركة إلى أنه على رغم من قيام السيد ملا بختيار في فترات سابقة بالتصريح ضد قيادات الحركة إلا أن الحركة لم تلجأ للقضاء كون القضايا كانت حزبية، أما قضية اليوم فهي مختلفة تماما لانها ترتبط بحق الشعب لذا أصرت الحركة في تقديم الدعوى، و ان تظهر للشعب موقف الحركة من تلك الادعاءات .

وعن العلاقة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير بعد هذه الشكوى اكد الممثل القانوني للحركة أن هذه الشكوى لن تؤثر على علاقة الطرفين التاريخية .

وبحسب الحركة فان السيد ملا بختيار عضو المجلس الأعلى للسياسة والمصالح في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قد تحدث قبل فترة من الزمن حول واردات المنافذ في الإقليم وقد اتهم حركة التغيير بمشاركتها في هدر واضاعة واردات المنافذ الحدودية .

وكان المتحدث الرسمي لحركة التغيير قد طالب من ملا بختيار اعلان الوثائق التي تثبت صحة ادعائه قبل تقديم الشكوى الا ان الاخير لم يقدم أي وثيقة تثبت ما ادعاه.