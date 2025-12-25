حركة التغيير تحذر من تداعيات التأخير السياسي في تشكيل حكومة كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أكد منسق حركة التغيير، دانا أحمد مجيد، يوم الخميس، أن استمرار حالة الجمود السياسي في إقليم كوردستان يفرض ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الإقليم، محذراً من أن تأخير تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة ستكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية والسياسية، فضلاً عن تأثيره المباشر على حياة المواطنين.

وقال مجيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في مدينة السليمانية، إن "المرحلة الحالية تتطلب تحمّل القوى السياسية لمسؤولياتها، والمضي نحو تشكيل حكومة فاعلة قادرة على معالجة التحديات القائمة في الإقليم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان حالة من التعثّر السياسي، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وسط تحذيرات متكررة من قوى سياسية مختلفة من انعكاسات هذا التأخير على الاستقرار الأمني والسياسي والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، أكد الاثنين الماضي، أن الحزب شكّل وفدين منفصلين، أحدهما للتفاوض بشأن الاستحقاق الحكومي الاتحادي في بغداد، والآخر معني بالاستحقاق الخاص بتشكيل حكومة إقليم كوردستان.