حركة التغيير الكوردية تختار "اللواء جلال" رئيسا لها

شفق نيوز/ اعلنت حركة التغيير الكوردية، اليوم الاثنين، عن اختيار جلال مصطفى محمد "اللواء جلال" رئيسا للمجلس العام للحركة.

وجاء في بيان للحركة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ضوء توصيات وقرارات المؤتمر الوطني الثاني لحركة التغيير وبعد اجتماع الجمعية الوطنية للحركة اليوم الاثنين، جرت عملية الدورة الثالثة للهيئة الرئاسية للمجلس العام للحركة بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائه والأطراف المعنية وبإشراف غرفة الانتخابات في المركز الرئيس للحركة.

واضاف البيان انه طبقا لنتائج الانتخابات تم اختيار جلال مصطفى محمد "اللواء جلال" رئيسا وجعفر عثمان خبات نائبا للرئيس وعطا محمد "عطا هولويي" سكرتيرا للجمعية العامة.