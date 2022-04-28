أحرجهم أمام طلبات أطفالهم ولا حلَّ للأزمة الإقتصادية.. أهالي كرميان: بأي حالٍ عدت يا عيدُ 

شفق نيوز / بظروف اقتصادية استثنائية، يحل عيد الفطر على الأسرة العراقية في إدارة منطقة گرميان في إقليم كوردستان، في حين ما تزال أزمة السيولة المالية تلقي بظلالها على الأُسر التي تكبدت خلال الأعوام الماضية، ومنذ بدء الازمة، أعباء اقتصادية وديوناً ضاعفت من معاناتها.

مواطنون أوضحوا لوكالة شفق نيوز معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية ، فيما بدات السلطات بتحضيرات استقبال أيام العيد بـ"خطة أمنية محكمة".

الجمل بما حمل

فعيد الفطر يحل على أسرة أم محمد (احدى الاسر التي تسكن إدارة كرميان) رغم الكثير من الالتزامات المادية التي تضعها على سلم أولويات الإنفاق، إلا أن فرحة العيد والاحتفال به هو ما يشغل بالها في هذا الوقت، معبرة عن رغبتها في "رسم البسمة على وجوه أبنائها بملابس العيد".

"الفرحة في العيد للكبار والصغار وخصوصاً عيد الفطر المبارك"، بهذه الكلمات تعبر أم محمد عن "استعدادها للعيد"، ملقية وراء ظهرها "الالتزامات والنفقات كافة، رغم معرفتها أن إنفاقها ما أدخرته أو ما تملك من ذخيرة مالية خلال الاستعداد للعيد سيتسبب لها بأزمات اقتصادية جديدة"، حسب قولها.

ولا يبدو حال كاروان بعيداً عن السيدة التي سبقته إذ يقول لوكالة شفق نيوز وهو يشتري ملابس العيد لابنائه إن "هذا الشهر كغيره من الأشهر ولكن علينا ان نفرح ونمارس طقوسنا".

مشهد كاروان يختصر الوضع الاقتصادي للأسر وهو "يبرر استعداده للاحتفال بالعيد وشراء ملابس جديدة لأبنائه استعدادا للعيد"، مبيناً أن "الوضع المادي منذ بضع سنين غير مستقر".

المجاملات والعيديات تحرج الأسر

ووفقاً للمتخصص في علم الاجتماع داود محمد الذي تحدث لوكالة شفق نيوز عن حال الاسر في إدارة كرميان قائلاً إن "الأسرة تأتي من شهر رمضان في ظل هذه الازمة وهي مثقلة اقتصادياً وعليها التزامات العيد وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والمصروفات، خصوصاً تكلفة الزيارات والهدايا والعيديات وألعاب الأطفال والرحلات الترفيهية".

ارتفاع الأسعار

فيما يقول أبو سيروان لوكالة شفق نيوز إن "أسعار السلع والأغذية مرتفعة كثيراً لأسباب عديدة، وفي نفس الوقت هنالك الكثير من الأسر لم تتسلم رواتب شهر آذار وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً".

وكما أن "المصائب لا تأتي فرادى" على الأسر في إدارة كرميان، يجد أسوس محمد وهو صاحب محل بيع البسة أطفال إن "الأسعار ترتفع من المنشأ وذلك لأن أغلب المواد هي مستوردة من الخارج والكل يعرف ما مدى تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد العالمي".

وضع خطة حكومية محكمة

وفي الجانب الحكومي من استعدادات استقبال عيد الفطر، أعلنت إدارة قائمقامية كلار، مركز إدارة گرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن عقدها "إجتماعاً موسعاً بحضور جميع الدوائر الأمنية والخدمية وذلك لوضع خطة أمنية وخدمية محكمة لعطلة عيد الفطر المبارك بما يساهم في رسم الفرحة على وجوه المواطنين والوافدين".