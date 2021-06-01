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حرائق هائلة تلتهم مئات الدونمات من الأراضي في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T10:58:02+0000
حرائق هائلة تلتهم مئات الدونمات من الأراضي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الغابات، والبيئة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء أن حرائق اندلعت في مئات الدونمات من الحشائش والأدغال ضمن المناطق الواقعة في حدود قضاءي "سيد صادق، ودربنديخان"، وناحية "شارباژير" جراء تماس كهربائي أثناء عملية تنظيف للأراضي.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه في قرية "چەمک و سپیار" نشب حريق كبير ليشرع المواطنون في حدود تلك المنطقة وضمن إطار حماية بساتينهم باخماده بعدها سارعت مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة في ناحية "شارباژيڕ" بالتوجه إلى محلي الحادث، مضيفة أن عملية السيطرة على الحريق استغرقت عدة ساعات بسبب وعورة المنطقة، ومخاطر الذخائر والمتفجرات.

ونوهت المديرية إلى أن الحريق ألحق أضرارا بمئات الدونمات من الحشائش والأدغال، مشيرة إلى القاء القبض على فلاح في القرية بسبب اندلاع الحريق.

وفي قرية "سلوميش" اندلع حريق واسع لتتوجه وعلى الفور مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة في قضاء سيد صادق الى محل الحادث لتتمكن وبمساعدة "الآسايش" وسكان المنطقة من السيطرة على الحريق الذي الحق ضررا بـ200 دونم من الأراضي التي تضم الحشائش والأدغال مع احتراق 3 ثلاث آليات زراعية.

واندلع حريق آخر قرب نفق دبرنديخان وعلى الفور تمكنت فرق شرطة الغابات في القضاء من السيطرة عليه، وان الحريق نشب بسبب تماس كهربائي أتى على ثلاثة دوانم من الحشائش والأدغال.

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