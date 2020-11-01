حرائق "كبيرة" جراء اشتباك عنيف بين الجيش التركي وPkk شمالي دهوك

شفق نيوز/ هاجم عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، اليوم الاحد، ربية للجيش التركي قرب منطقة شرانش شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان، في وقت رد فيه الجيش التركي بقصف المنطقة بشكل عشوائي أدى لحرائق "كبيرة" ونفوق عشرات رؤوس الأغنام.

وقال شهود عيان في المنطقة لوكالة شفق نيوز، ان اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش التركي وعناصر من حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية شرانش شمال ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وأضاف الشهود أن مسلحي حزب العمال اطلقوا صاروخا على احدى ربايا الجيش التركي التي تطل على قرية شرانش.

واوضح الشهود ان قوات التركية ردت وبشكل عشوائي وقامت بقصف المنطقة مما ادى الى نفوق اكثر من ٢٠ راس غنم كان يمتلكه أحد الرعاة في قرية شرانش وادى القصف ايضا الى اندلاع حرائق كبيرة بمزارع المواطنين في المنطقة.



