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حرائق كبيرة تلتهم قرى حدودية في دهوك جراء القصف التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-10T08:11:35+0000
حرائق كبيرة تلتهم قرى حدودية في دهوك جراء القصف التركي

شفق نيوز/ أفاد ناشطون في دهوك باقليم كوردستان، يوم الخميس، باندلاع حرائق كبيرة في قرى حدودية مع تركيا بسبب قصف تركي استهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني.

وقال الناشط اياد هروري، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع  بالاراضي الزراعية  والغابات  المحيطة بقرية هروري نتيجة القصف التركي المكثف ليلة امس على قمة جبل سري حمي المطل على القرية".

وأضاف هروري أن "النيران  ماتزال مشتعلة منذ ليلة أمس، دون التمكن من اخمادها بسبب خطورة المنطقة".

واوضح أن "حريقاً آخر اندلع في محيط قريتي بهير وشرانش شمال قضاء دركار التابعة لقضاء زاخو، نتيجة  القصف الطائرات التركية على معاقل حزب العمال الكوردستاني ليلة امس".

وتقول تركيا، إن عملياتها العسكرية، تهدف إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر إلى الداخل التركي.

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