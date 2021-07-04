حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية على مدار الساعات القليلة الماضية، مراعي في منطقة "بروارى بالا" في ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بذريعة تواجد حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن المدفعية التركية واصلت قصفها على قرية "كانيساركى" منذ الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت.

وأشار المصدر إلى أن القصف تواصل قبل قليل على مرعى قرية كانيساركى واسفر عن اندلاع حرائق في المزارع والبساتين القريبة من مكان القصف دون معرفة المزيد من الخسائر.

وتنفذ القوات التركية وخلال السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.