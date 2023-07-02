حرائق تلتهم نحو 20 دونماً من الغابات السياحية بين خانقين وكوردستان

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، عن حصيلة حرائق مجهولة اندلعت في عشرات الدوانم من الغابات السياحية بين خانقين وكوردستان.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، لوكالة شفق نيوز، أن "حرائق نشبت في غابات سياحية بين منطقة (باوه نور) في اطراف قضاء خانقين وحدود قضاء كلار، وعلى ضفاف واطراف نهر سيروان ما سبب احتراق نحو 20 دونما من الغابات".

واشار الى ان "فرق الدفاع المدني منعت تمدد الحرائق لمساحات أوسع"، مبينا ان "اسباب الحرائق بحسب المعلومات الاولية عرضية وغير متعمدة بسبب توافد المواطنين للغابات او تنقل الصيادين بينها".

وأضاف صالح "الحرائق قيد التحقيق الامني من قبل الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن "دوريات شرطة الغابات تواصل واجبات حماية ومراقبة البيئة والغابات والحيوانات والطيور البرية لمنع أي مخالفات أو تجاوزات على القانون".