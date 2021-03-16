حراك كوردي للاطمئنان على صحة أوجلان بعد حديث عن وفاته

شفق نيوز/ شدد مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني، هيوا زاكروس، يوم الثلاثاء، على ضرورة أخذ الأخبار الواردة عن الإعلام التركي بنظر الاعتبار، بشأن صحة زعيم الحزب المنفي عبد الله أوجلان.

وزعمت وسائل إعلام تركية، مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المنفي إلى سجن بجزيرة إيمرالي منذ 1999، وبحسب محاميي أوجلان، يعود آخر لقاء لهم بمؤسس وأول قائد لحزب العمال الكوردستاني، في سجن إيمرالي إلى 7 آب 2019.

وأوضح زاكروس، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب القانوني لتوفير الحماية القانونية لأوجلان، دعا الحكومة التركية إلى إفساح المجال لزيارة وفد من محاميي الدفاع وأفراد أسرته إلى جزيرة إيمرالي، للقاء أوجلان، والاطمئنان على صحته".

وأكد على أهمية "مواصلة المطالبات من الكورد، للتضامن مع أوجلان، في معتقله، لحين التأكد من صحة عبدالله اوجلان".

وبدورها أصدرت المنظومة بياناً حول هذا الأمر، دعت فيه إلى "تشكيل لجنة خاصة والذهاب فورا إلى سجن إيمرالي، للاطلاع على صحة وسلامة عبد الله أوجلان والتأكد من صحة المعلومات التي أفصحت عنها مواقع تركية، بشأنه.