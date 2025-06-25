حذر من استغلال تظاهرات السليمانية.. أمن كوردستان يؤشر انخفاضاً بنسب تعاطي المخدرات

شفق نيوز - السليمانية

كشف المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أمن إقليم كوردستان، العقيد سلام عبد الخالق، يوم الأربعاء، عن انخفاض في نسب التعاطي مقارنة بالأعوام السابقة، مقابل ارتفاع ملحوظ في نسب الإتجار، فيما حذر من استغلال التظاهرات المزمع انطلاقها في السليمانية.

وقال عبد الخالق خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من اعتقال 520 متهماً في قضايا مرتبطة بالمخدرات، بينهم 243 متعاطياً، فيما تم توقيف البقية بتهم الإتجار والترويج، مؤكداً أن الجهود الأمنية مستمرة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمع.

وكشف عن ضبط نحو 500 كيلوغرام من المواد المخدرة بمختلف أنواعها منذ بداية العام، مشيراً إلى أن المؤشرات الأمنية تُظهر انخفاضاً في نسب التعاطي مقارنة بالأعوام السابقة، مقابل ارتفاع ملحوظ في نسب الاتجار.

وأوضح العقيد سلام عبد الخالق أن "القوات الأمنية التابعة لمؤسسة الأسايش كثّفت من عملياتها في مختلف مناطق الإقليم، وتمكنت من تفكيك العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات، واعتقال عدد من التجار الدوليين من خارج الإقليم، ضمن إطار خطة تهدف إلى منع تحويل الإقليم إلى منطقة عبور أو توزيع لهذه المواد الخطرة".

وحول التظاهرات المزمع انطلاقها يوم الخميس في محافظة السليمانية، بين العقيد عبد الخالق أن "اللجنة الأمنية في المحافظة أصدرت بياناً رسمياً لم يتضمن حظراً للتظاهر، بل دعا إلى تأجيله بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، نافياً وجود أي نية لمنع حق التظاهر المكفول قانونياً".

وفي ما يخص احتجاز عدد من الناشطين والمعلمين، ذكر المتحدث أن "الأجهزة الأمنية تلقت معلومات تشير إلى احتمال خروج التظاهرات عن طابعها السلمي، إضافة إلى وجود جهات خارجية تسعى إلى استغلال الحراك الشعبي لأهداف مسيئة"، مشدداً على أن "الجهات الأمنية تتعامل بحذر ومسؤولية عالية تجاه تلك المعلومات".

وأشار عبد الخالق إلى أن "عدد المحتجزين على خلفية هذه التطورات بلغ 11 شخصاً، تم توقيفهم وفقًا للمادة 10 من قانون تنظيم التظاهرات رقم 11 لسنة 2010"، مؤكدًا أن "الإجراءات تمت ضمن الإطار القانوني وحرصًا على الحفاظ على الاستقرار العام".

وفي ختام المؤتمر، أكد العقيد عبد الخالق أن "المؤسسات الأمنية في الإقليم تتفهم معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية وتأخر الرواتب"، مشيراً إلى أن "أفراد القوات الأمنية هم أيضاً لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن".

ودعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الطابع السلمي لأي حراك جماهيري، والتكاتف في مواجهة تحديات تهدد المجتمع وعلى رأسها آفة المخدرات.