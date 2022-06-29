حذرت من موجة جديدة.. السليمانية تعلن السيطرة على وباء الكوليرا

شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الاربعاء، السيطرة على وباء كوليرا في المحافظة وسط توقعات بموجة جديد في شهريّ ايلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.

وقال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "ادارة المحافظة استطاعت مواجهة وباء الكوليرا في وقته قبل تفشيه وذلك بمساعدة دائرة صحة المحافظة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة الاتحادية واهالي السليمانية".

واكد ان "الوباء تحت السيطرة الان وأعداد الاصابات في تنازل مستمر، لكن هذا لا يعني اننا تجاوزنا مخاطره وهذا يتطلب تعاون المواطنين من خلال الوقاية والالتزام بالنصائح الصحية".

واشار الى ان "منظمة الصحة العالمية تتوقع موجة أخرى للوباء في شهريّ ايلول وتشرين الاول المقبلين"، مشيداً بدور منظمة الصحة العالمية و وزارتي الصحة في بغداد واربيل ودائرتيّ الصحة والماء في المحافظة ووسائل الاعلام لدعمهم لإدارة المحافظة في مواجهة الوباء.

بدوره ثمّن وكيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان رهيل فريدون، دعم منظمة الصحة العالمية في كل الازمات ومساعدتها في السيطرة على الوباء، مؤكدا ان السيطرة على الوباء لايعني نهايته.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق واقليم كوردستان الدكتور احمد زويتر، ان "الاتفاق مع ادارة المحافظة حول إعداد خطة متكاملة للتربص لكل الامراض الانتقالية ومواجهة أسبابها التي تكمن في قضيتين الاولى مصادر المياه، والثانية هي التغيرات المناخية".

وبين ان "الكثير من الامراض التي لم نعهدها في السابق بدأت بالظهور في العراق وبعض المناطق العربية، فالصحة العالمية عازمة على مواجهة تلك الامراض بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى اعلى مستويات الصحة في المنطقة".