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أحد كبار تجار السليمانية ينهي حياته بسبب الإفلاس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-15T17:51:02+0000
أحد كبار تجار السليمانية ينهي حياته بسبب الإفلاس

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن أحد كبار تجار محافظة السليمانية بإقليم كوردستان أقدم على الانتحار، الاثنين، جراء إفلاس شركته.

وقال المصدر، وهو مقرب من حاجي بكر شارزوري، لوكالة شفق نيوز، إن شارزوري أقدم على الانتحار في منطقة سيتك عصر اليوم.

وتقع منطقة سيتك خلف جبل أزمر على بعد حوالى 20 كلم شمال مدينة السليمانية، وتضم مزارع وبيوت فخمة لكبار التجار وأغنياء المحافظة.

وأضاف المصدر، أن ملابسات الانتحار لم تتضح على الفور، منوها إلى أن الشرطة تحقق في الحادث.

وشارزوري يعد واحدا من كبار تجار السليمانية وصاحب شركة "شهرزور"، وهو أحد المتطوعين لتشييد مستشفى "شهيد شيركو" لمرضى فيروس كورونا في مدينة السليمانية.

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