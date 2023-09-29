أحد أبناء "الأسطى حسن": شقيقي المقتول طفل ساذج لم يقترف أي ذنب ولا نرضى إلا بإعدام قاتله

شفق نيوز/ قال أحد أبناء "الأسطى حسن" الشخصية الاجتماعية المعروفة في مدينة السليمانية، يوم الجمعة، إن شقيقه الذي قُتل مساء أمس بحادث إطلاق نار طفل يبلغ من العمر 16 سنة، ولم يقترف أي ذنب، وإنه قضى مظلوما، في حين شدد على أن الأسرة لن ترضى بعقوبة للقاتل سوى الإعدام، أكد أن شقيقه الآخر المصاب بجروح إثر الحادثة بصحة جيدة.

وقال محمد حسن في تصريح للصحفيين اليوم، إن شقيقه المقتول طالب في المرحلة الثانوية يعمل معه في المطعم بعد انتهاء الدوام، مردفا بالقول: نحن نطالب بقتل المدان بنفس الطريقة التي قُتل فيها شقيقي رمياً بالرصاص، ولا نقبل بأن يُودع في السجن.

وأضاف أن شقيقه الذي يبلغ من العمر 16 عاماً قُتل غدراً وظلماً، ولم يقترف أي ذنب، مشيرا إلى أن الضحية طفل ساذج، وبالكاد يستطيع الحركة لبدانة جسمه.

ونفى محمد حسن، أن يكون هناك ترابط بين مقتل شقيقه ووفاة والده بظروف غامضة.

وكان مصدر امني في محافظة السليمانية قد افاد مساء أمس بأن أولاد الشخصية الاجتماعية البارزة الاسطى حسن الكبابجي قد تعرضوا لاطلاق النار، لافتا إلى أن أحد أولاده قتل خلال الحادث وأصيب الآخر بجروح خطيرة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء امس في مدينة السليمانية عندما اطلق مجهولون النار على اولاد الاسطة حسن الكبابجي مما تسببوا بمقتل أحد ابنائه واصابة الاخر بجروح خطيرة.

وكان الاسطة حسن الكبابجي الشخصية المعروفة في السليمانية قد قتل في حادث مبهم داخل بستان له في منطقة سيتك بالسليمانية.