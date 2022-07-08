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أحد اقضية أربيل يسجل 7 إصابات بوباء الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T13:26:52+0000
أحد اقضية أربيل يسجل 7 إصابات بوباء الكوليرا

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 7 اصابات بوباء الكوليرا في القضاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" خمسة اشخاص من المصابين بالمرض هم من أهالي القضاء والمصابين الآخرين من خارجه".

وكانت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل أعلنت، اول أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 100 إصابة بوباء الكوليرا، فيما أكدت أن هذا الوباء يحتاج إلى الوقاية أيضا وأن يكون الماء المستخدم في الشرب والطبخ نظيفا وغير ملوث، وان تكون مصادر الأطعمة والأشربة معروفة، مشيرة إلى الحد من زراعة الخضروات بالمياه القذرة في المحافظة.

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