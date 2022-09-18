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حديقة للأديان في منطقة كوردستانية بدهوك.. صور 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T17:00:53+0000
حديقة للأديان في منطقة كوردستانية بدهوك.. صور 

شفق نيوز/ كشفت دائرة آثار دهوك، اليوم الأحد، عزمها إنشاء حديقة للأديان في منطقة شوش ضمن قضاء عقرة بالمحافظة. 

وقال مدير الدائرة بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن فكرة إنشاء حديقة للأديان مستنبطة من تواجد أديان مختلفة من الإسلامية واليهودية والمسيحية والزرادشتية في قرية شوش، مشيرا الى ان دائرته بصدد ترميم المواقع الدينية التاريخية من الجوامع والمعابد والكنائس بهدف تحويل الموقع الى منطقة سياحية في منطقة شوش التي كانت معروفة بالتعايش بين الأديان منذ مئات السنين.

واوضح بيكس أن القنصلية الأمريكية تدعم مشاريع دائرة اثار دهوك لترميم وصيانة المواقع الاثرية في قرية شوش ومناطق اخرى.

ويحتضن إقليم كوردستان إجمالاً ثمانية أديان رئيسية، هي الإسلام واليهودية والمسيحية والايزيدية والزرادشتية والكاكائية والصابئة المندائيين والبهائيون.

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