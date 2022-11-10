"حديقة فايدة" تستقطب الزوار في دهوك ومسؤولون يصفونها بـ"الإنجاز الكبير" (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية اثار محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن زيادة أعداد زوار حديقة فايدة الأثرية، فيما بينت أنها تمثل "انجازا" سياحيا كبيرا

وقال مدير دائرة آثار دهوك بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز إن "اعداد الزوار الى الحديقة خلال الأسبوع الأخير قد وصل الى اكثر من 900 شخص.

وبين البريفكاني ان "افتتاح هذه الحديقة يعد بمثابة انجاز كبير لقطاع السياحة وإبراز الحضارة، بالإضافة الى انها وارد اقتصادي لحكومة إقليم كردستان".

يُذكر ان مشروع حديقة فايدة الأثري قد تم بالتعاون بين مديرية الآثار والتراث في دهوك وجامعة اوديني الايطالية وافتتح في منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم، وتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 130 كم مربع وتتضمن خمس مناطق أثرية مهمة وهي "خنس و جروانة و بنداوة وفايدة"، بالاضافة الى كهف "هلامةت" في جبل زاوا المطل على مدينة دهوك.