أحدهم إيراني.. القبض على 5 أشخاص "نبشوا" مقبرة أثرية في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص متورطين بنشب مواقع تاريخية بحثاً عن الآثار، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين تم ضبطهم خلال قيامهم بعملية حفر في مقبرة تاريخية تقع في قرية مير بالك التابعة لناحية بجيل في قضاء عقرة شمال شرقي دهوك، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على ثلاثة منهم في موقع الحادث، بينما فر اثنان آخران إلا أن القوات تمكنت من اعتقالهما في وقت لاحق".

وأشار المصدر إلى أن "اثنين من المتهمين من قضاء عقرة، واثنين آخرين من أربيل، بالإضافة إلى متهم خامس يحمل الجنسية الإيرانية"، مبيناً أنه "تم تحويلهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 24 من قانون الحفاظ على الآثار".