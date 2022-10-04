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"أحدهم توفي على الفور".. مُدّرسة تدهس 3 طلاب في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-04T11:21:57+0000
"أحدهم توفي على الفور".. مُدّرسة تدهس 3 طلاب في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر اليوم الثلاثاء، عن مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين بحادث داخل مرآب وقوف السيارات الخاص بمدرستهم. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان ظهر اليوم وخلال قيام أحدى مدرسات مدرسة جمال حاجي علي الاساسية في مدينة السليمانية بركن عجلتها في المرآب الخاص بالمدرسة قامت بدهس ثلاثة طلاب من طلبة المدرسة. 

واضاف المصدر؛ ان الحادث تسبب بمصرع أحد الطلاب الذي يبلغ من العمر 13 عام واصابة اثنين اخرين بجروح بليغة. 

واشار المصدر الى ان جثة الطالب الضحية تم نقلها الى الطب العدلي، فيما تم نقل الطالبين المصابين الى مستشفى شار وسط السليمانية.

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