أحدهما مطلوب في بغداد.. اعتقال متهمين بالارهاب في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش السليمانية (الأمن)، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهمين هاربين اثنين مطلوبين وفقا للمادة (4) ارهاب في السليمانية وبغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استمراراً للأعمال والنشاطات التي تقوم بها مديرية أسايش محافظة السليمانية من اجل تأمين الأمن والاستقرار ونتيجة جمع المعلومات والمراقبة الدقيقة وفي جهد مشترك بين المديرية ومديرية الاستخبارات والامن الاتحادي تم اعتقال متهمين هاربين من القانون استنادا الى المادة الرابعة ارهاب".

وأضافت المديرية أن "أحد المتهمين مطلوب في محافظة السليمانية والثاني مطلوب في منطقة المدائن في بغداد"، ولفتت إلى "تقديمهما للعدالة"، فيما لم يكشف البيان عن هوية المتهمين ولا طبيعة الجرائم الارهابية التي اقترفوها.