أحدهما قيادي "عمالي".. سقوط قتيلين في قصف تركي على سنجار

شفق نيوز/ كشف مصدران أمنيان مطلعان عن حصيلة قصف طائرات تركية يوم الجمعة على أهداف لوحدات مقاومة سنجار المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في قضاء سنجار، معقل الكورد الإيزيديين.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "القصف أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما غير عراقي، من وحدات مقاومة سنجار، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

من جانبه، قال المصدر الأمني الآخر لوكالة شفق نيوز، إن أحد القتيلين مسؤول العلاقات في وحدات مقاومة سنجار، منوهاً إلى أن أحد الجرحى مسؤول القوات الخاصة في تلك الوحدات.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان بأن طائرات تركية بدون طيار قصفت مقرات لحزب العمال الكوردستاني في سنجار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن تلك الطائرات التركية استهدفت بقصف جوي مركبتين، وثلاثة مقرات، ومركزاً لمسلحي حزب العمال في جبل سنجار في غرب القضاء.

وأضافت أنه وفقا للمعلومات، فإن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحزب، بمن فيهم مسؤول عسكري يُدعى "علي شير".