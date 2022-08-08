حددت موعدا نهائيا.. التربية الكوردستانية تصدر تعليمات تثبيت وتعيين المدرسين المحاضرين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تعليماتها لتثبيت وتعيين المدرسين المحاضرين والفئات المشمولة بالتعيين من خريجي مختلف الاختصاصات الجامعية، وفيما حددت موعداً نهائياً لتعيينهم، أكدت أن "الأولوية" في التعيين هي لخريجي كليات التربية.

وجاء في اعمام للوزارة وردت نسخة منه لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً إلى الفقرة الثالثة من القرار الوزاري ٢٤٦ الصادر بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢٢ فإن آخر موعد لتعيين المدرسين والمحاضرين الذين صدرت لهم اوامر ادارية سيكون ٢٩ آب الجاري بسبب تمديد فترة التسجيل وبعد هذا التاريخ لن يكون لمدراء التربية في الاقضية والنواحي صلاحية التعيين واصدار الاوامر الادارية وإنما ستعود الصلاحية إلى الوزارة".

وأضافت التعليمات أن "اجراءات تثبيت وتعيين المحاضرين تشمل جميع المدرسين المحاضرين الحاصلين على شهادة من كليات التربية والتربية الأساسية ورياض الاطفال والتربية الرياضية بشرط أن تكون وفقاً للتعليمات والحاجة الفعلية، كما تشمل خريجي كليات الآداب واللغات والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية غير المعينين حالياً وفقا للتعليمات والحاجة الفعلية".

كما طالبت التعليمات بـ"مراعاة جميع الاجراءات مع أخذ التعهد باجتياز الدورات التربوية التي تخصص لهم وفقاً للاختصاصات المشابهة لخريجي كليات التربية وأن يقوموا بملء الاستمارة الخاصة بالالتزام بالتعليمات المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١"، كما شملت التعليمات كذلك "خريجي كليات الزراعة الذين لم يسبق تعيينهم وخريجي أقسام الإحصاء والاقتصاد بالشروط نفسها".

ونوه الاعمام الى "تثبيت المحاضرين الحاليين الذين تحتاجهم المديريات من غير المعينين من خريجي الاختصاصات المشار إليها أو من حاملي الدبلوم التربوي وفقا للتعليمات بعد قيامهم بملء استمارة خاصة بهم".

كما اشار التعميم الى ان "الاولوية ستكون أيضاً لأبناء وبنات الشهداء والمؤنفلين من خريجي كليات التربية والتربية الاساسية وباقي الاختصاصات المشار إليها من دون شرط سنوات الخدمة والدرجات بشرط الحاجة الى خدمتهم".

وأوضح التعميم ان "من ضمن معايير تعيين المحاضرين الجدد هي ان يكونوا من المفصولين ولهم خبرة، وسنة تخرجهم، ومجموع درجات تخرجهم، ومحل سكناهم، وحالتهم الاجتماعية والالتزام بالتعليمات المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١".