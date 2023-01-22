"حدث مهم".. نيجيرفان بارزاني يبدي سعادته بوضع حجر الأساس للمعهد الثقافي بتعاون فرنسي ألماني (صور)

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن سعادته بوضع حجر الأساس للمعهد الثقافي بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا، فيما أوضح أن بناء المعهد يتم في قلعة أربيل الأثرية.

وقدم بارزاني، في كلمة له أثناء مشاركته في وضع حجر الأساس، وحضرتها وكالة شفق نيوز، شكره لألمانيا وفرنسا، على كل الدعم الذي قدموه لإقليم كوردستان والعراق بشكل عام،

وقال رئيس الإقليم، إن المتحدث باسم مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الأقليم كوردستان سفين دزيي، أوضح بالتفصيل ما هو ضروري حول موقف إقليم كوردستان، لكن ما أود أن أضيفه هو أن "هذا المعهد سيكون جسر صداقة آخر بين الإقليم وكل من ألمانيا وفرنسا".

وأضاف أن "هذين البلدين قدما كل أنواع المساعدة لإقليم كوردستان في وقت الأزمات من الناحية العسكرية والثقافية والإنسانية"، مردفاً: "اليوم وفي هذه المناسبة العظيمة التي أعتقد أنها مناسبة كبيرة جدًا وعمل مهم للغاية، لأنها تقوي الروابط الثقافية بين بلدينا، نشكرهم على كل أنواع التعاون الذي قدموه ونأمل أن يستمر هذا التعاون مع إقليم كوردستان والعراق".

وتابع بارزاني: "نود أن نشكر فرق كلا الجانبين، الذين قدموا من باريس وبرلين إلى أربيل وشاركوا معنا، كما نود أن نشكر السفير الفرنسي والسفير الألماني في بغداد والقنصل الفرنسي والقنصل الألماني في أربيل على المشاركة في هذا الحفل، وآمل أن يصبح هذا المعهد جسرًا آخر للتعاون الثقافي بين إقليم كوردستان وفرنسا وألمانيا".

وأشار إلى أن "هذا الحدث مهم لأنه، كما سمعت من السفير الفرنسي فإن هذا العمل هو الرابع من نوعه، حيث تم إنجاز ثلاثة أعمال مشابهة والمشروع الرابع هو في أربيل".

وأوضح أن "بناء المعهد في أربيل، يتم في مكان مهم للغاية وهي قلعة أربيل الأثرية، وهي علامة مهمة للغاية على العلاقات والشراكة الثقافية التي تجمع كوردستان مع فرنسا وألمانيا".