أحدث جهاز فحص طبي في العالم يدخل إلى اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، أن مستشفى رزكاري التعليمي في أربيل تسلم أحدث جهاز "سيتي سكان" (City Scan) في العالم، والذي سيكون متاحًا لخدمة المواطنين اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وأوضح برزنجي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن حكومة إقليم كوردستان عقدت اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في المجال الصحي، لتأمين أحدث الأجهزة الطبية.

وقال: "بعد أن طلبنا من رئاسة حكومة إقليم كوردستان، تمكنا من تجاوز الروتين الإداري وتم شراء الجهاز ونصبه في المستشفى، وهو الأحدث عالميًا في المستشفيات".

وأشار إلى أن الجهاز يتميز بقدرته على إجراء أكثر من 200 فحص يوميًا، إضافة إلى قدرته على إجراء ما يزيد عن 1500 نوع من الفحوصات المتعلقة بالخلايا، وشرايين الدم، والقلب.

وأضاف برزنجي أن هذا الإنجاز يعد جزءًا من التطور الصحي الذي يشهده إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن الإقليم يشهد تقدمًا في تأمين الأجهزة الطبية والأدوية، فضلاً عن بناء مستشفيات تخصصية جديدة وتطوير العلوم البيولوجية، ليصبح من بين الأكثر تطورًا على مستوى العراق بشكل عام وكوردستان بشكل خاص.

وجهاز ستي سكان (CityScan) هو جهاز متقدم يستخدم في التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) لتوفير صور دقيقة للجسم، ويعتمد على تقنيات الأشعة السينية لمساعدة الأطباء في تشخيص الحالات المختلفة مثل الأورام، النزيف، والكسور.

ويقدم الجهاز صورًا ثنائية وثلاثية الأبعاد، مما يسهل اتخاذ قرارات العلاج بشكل فعال وسريع.