إحداهن "الخالة".. تفاصيل تعنيف ممرضتين لطفلة حديثة الولادة في اربيل

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق مستشفى اربيل الدولي بعد انتشار مقطع مصور يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة في قسم (الخدج) من قبل ممرضتين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اجراءاتها تتضمن سبع نقاط هي إعفاء الممرضتين بالمستشفى وهما (گ،ع.ع) و (س،ص،م) ) رغم عدم وجود تصريح بعملهما في قائمة المستشفى ووقفهما عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة ستة أشهر".

وتضمنت الاجراءات ايضا "اغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة (الخدج) بالمستشفى لعدم وجود الشروط الصحية لحين التنظيم واتباع الإرشادات الصحية وإغلاق وتعليق قسم جراحة الولادة".

وذكر البيان انه سيتم "معاقبة المدير والمستشفى وفق ضوابط غرامة المخالفات وإنذار مدير المستشفى لعمل الأطباء والموظفين والعاملين بالمستشفى حسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة، اضافة الى تحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة".

وحول الحادثة تواصلت وكالة شفق نيوز، مع خالة الطفلة المعنفة التي كانت احدى الممرضات المتهمات بالتعنيف وفضلت عدم كشف اسمها، حيث قالت ان "المقطع تم تصويره بطلب من والدي الطفلة والهدف منه هو مداعبة الطفلة وليس تعنيفها".

واضافت ان "كوادر المستشفى لا يحق لهم استخدام الهواتف داخل العمليات لكنها أدخلت الهاتف بموافقة إدارة المستشفى".

وفي تواصلنا مع ادارة مستشفى اربيل الدولي، اكدت الادارة لوكالة شفق نيوز ان "هذه الطفلة بقيت أقل من 24 ساعة في قسم الخدج وذلك للاطمئنان على صحتها"، لافتة إلى أن "المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تم التلاعب به و تسريعه ووضع الموسيقى عليه والنسخة الاصلية من المقطع المصور محفوظ لدينا".

واضافت الادارة انه "بعد ظهور حقيقة ان العائلة ليست لديها اي مشاكل مع الممرضتين، نعمل مع الجهات المعنية على اعادتهما للعمل وهما جزء من عائلة الطفلة".