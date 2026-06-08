إحداها سقطت على مستشفى.. 3 مسيّرات تستهدف مخيم آزادي في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، يوم الاثنين، بتعرض مخيم آزادي في قضاء كويسنجق "كوية" شمال محافظة أربيل لهجوم بـ3 طائرات مسيرة.

وقال القيادي كريم برويزي، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين سقطتا داخل مخيم آزادي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية بين سكان المخيم أو المتواجدين فيه".

وفي السياق، أكد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بسقوط مسيرة أخرى على المستشفى داخل مخيم آزادي.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بياناً بشأن ملابسات الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لم تُعرف طبيعة الأضرار المادية التي لحقت بالمخيم.