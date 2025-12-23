حداداً على ضحايا سيول جمجمال.. حلبجة تلغي جميع احتفالات رأس السنة الجديدة

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاحتفالات والفعاليات الخاصة برأس السنة الجديدة تضامناً مع ضحايا السيول التي ضربت قضاء جمجمال في محافظة السليمانية مؤخراً.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ حلبجة، نوخشه ناصح أصدر قراراً يقضي "بإلغاء كل مظاهر الاحتفال برأس السنة الجديدة، تعبيراً عن الحزن والمواساة لأسر ضحايا فاجعة السيول في جمجمال".

وأوضحت أن هذا القرار "يأتي احتراماً لأرواح الضحايا وتعبيراً عن التضامن الإنساني مع عائلاتهم وذويهم، في ظل ما خلفته الكارثة من خسائر بشرية ومادية".

وأكدت محافظة حلبجة أن "هذه الخطوة تجسد وقوفها إلى جانب أهالي جمجمال في محنتهم، وتعكس روح الوحدة والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الكوردستاني في الأوقات الصعبة".

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت لجنة إغاثة وإعادة إعمار قضاء جمجمال، أن عدد المتضرّرين الذين تسلّموا التعويضات المالية جرّاء السيول بلغ حتى الآن 1268 شخصاً، من أصل 1302 من المتضرّرين من سكنة القضاء، وبمبلغ إجمالي وصل إلى مليار و749 مليوناً و642 ألف دينار عراقي.

وقال رئيس لجنة الإغاثة وإعادة إعمار جمجمال عطاء محمد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "38 متضرّراً لم يراجعوا حتى الآن لاستلام التعويضات، فيما أبلغ أربعة أشخاص اللجنة بعدم حاجتهم للتعويض بسبب تحسّن أوضاعهم المعيشية".

وأوضح محمد، أن "إجمالي المبالغ التي تم جمعها لدعم المتضرّرين بلغ حتى الآن 14 ملياراً و500 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أن اللجنة "ستتخذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل قراراتها النهائية بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمركبات والمحال التجارية".

وبيّن أن "أضرار السيول التي ضربت مناطق جمجمال، وتكية، وشورش، وآغجالر، طالت 2078 حالة بين سكنية وتجارية ومركبات، من بينها 1302 منزل سكني، و210 محال ومخازن تجارية، إضافة إلى تضرّر 569 مركبة".

وكانت مناطق جمجمال وحدود إدارة كرميان قد شهدت، في يومي 8 و9 من الشهر الجاري، أمطاراً غزيرة تسببت بحدوث سيول جارفة، أسفرت عن وفاة شخصين في جمجمال، أحدهما طفل، إضافة إلى وفاة طفل آخر في كرميان.