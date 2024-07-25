"حباً بمدينتي".. شاب أربيلي يزرع عشرات الأشجار على نفقته الخاصة (صور)

شفق نيوز/ بعد تراجع المساحات الخضراء بشكل كبير في إقليم كوردستان والعراق عموماً جراء التغير المناخي وشح المياه والأمطار، تطوع شاب أربيلي لزرع عشرات الأشجار في محاولة للحد من تدهور البيئة، وحباً بمدينته أربيل.

وقال سرباز قادر (39 عاماً) لوكالة شفق نيوز "بدأت هذا العمل عام 2019 حيث كانت هذه المنطقة التي أسكن فيها (حي بيركوتي نوي) جرداء لا أشجار فيها، فبادرت إلى زرع الأشجار وتغيير شكل المنطقة وبدأت بثمان أشجار فقط على حسابي الخاص وقمت بسقيهن يومياً حتى وصل ارتفاع كل واحدة منها أكثر من متر".

وأضاف "واصلت زرع الأشجار وقررت توسيع نطاق العمل حيث قمت بزراعة أعداد كبيرة من مختلف الأشجار والنباتات حتى بلغ عددها الآن أكثر من 120 شجرة".

وحول تكلفة هذه المبادرة، أوضح قادر "تكلفة زراعة الأشجار كلها على حسابي الخاص حيث أقوم بشراء الشجرة وزرعها ومتابعتها بشكل يومي وسقيها وهذا الأمر يتطلب مصاريف يومية خاصة عند شراء الماء للسقي".

ولفت إلى أن "التحدي الذي نواجهه هو عدم التزام بعض الناس بنظافة البيئة ورمي النفايات بين الأشجار وهذا يجعل مهمتي أصعب وأكثر تعباً".

وحول الهدف من هذه المبادرة، بين قادر "أنا ابن هذه المدينة وأحب مدينتي وأحب أيضاً المساحات الخضراء للحفاظ على جمالية البيئة وحمايتها، إضافة إلى أنني أطمح لتوسيع نطاق عملي ليشمل مدينة أربيل بالكامل لأنني أهتم بالأشجار كما أهتم بأطفالي".

من جانبه، قال دياري حسين، أحد سكان المنطقة، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة كاك سرباز تمثل خطوة مهمة لمدينة أربيل عموماً، حيث أنه عندما بدء عمله كانت هذه المنطقة جرداء فحولها إلى مكان جميل وهذه النوعية من المبادرات ضرورية جداً خاصة مع ازدياد عدد السيارات والمعامل في أربيل والتي تؤثر سلباً على البيئة، لكن زيادة هذه الحملات الفردية تجعل هذا التأثير ينحسر بشكل ملحوظ".

وكانت مديرية هندسة الحدائق قد قامت بتكريم سرباز قادر على هذه المبادرة تشجيعاً له ولغيره من المواطنين المهتمين بمجال البيئة.