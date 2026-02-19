إحباط هجوم سيبراني واسع استهدف بوابة "روناكي" الإلكترونية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إحباط هجوم إلكتروني واسع ومنسق من نوع (DDoS) استهدف بوابة خدمات "روناكي"، مؤكدة استمرار عمل المنصة دون أي انقطاع.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها الفنية تمكنت من التصدي لهجوم إلكتروني كبير ومنسق استهدف بوابة خدمات "روناكي" خلال يومي 15 و16 من الشهر الجاري، من نوع "حجب الخدمة الموزع" (DDoS).

وبينت أن الهجوم تألف من نحو 10 موجات متتالية، حيث بلغت كمية البيانات في كل موجة قرابة 180 غيغابايت في الثانية الواحدة، ونُفذ عبر آلاف عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المختلفة من أنحاء متعددة من العالم، إلى جانب ملايين الطلبات الآلية (Automated Requests).

وأوضح أن نظام الاستجابة للحوادث (Incident Response) تم تفعيله بشكل فوري، حيث نفذت الفرق المختصة إجراءات حماية متعددة الطبقات وُصفت بأنها "شاملة"، ما أسهم في احتواء الهجوم ومنع تأثيره على البنية التحتية الرقمية.

وأكدت مديرية تكنولوجيا المعلومات أن بوابة "روناكي" لم تتعرض لأي توقف، وأن جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة استمرت بالعمل بصورة طبيعية، بفضل الإجراءات الأمنية المتخذة والاستجابة السريعة من الفرق الفنية المختصة.