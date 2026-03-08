إحباط هجوم جديد على مقر قوات 70 في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الأحد، بإسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف مقر قيادة قوات (70) التابعة لقوات البيشمركة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "قوات الحماية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة حيث كانت تحلق باتجاه المقر قبل أن تصل إلى هدفها".

وأضاف أن "هذه الطائرة تُعد الخامسة التي تستهدف المقر ذاته خلال ليلة واحدة".

وكانت مديرية أسايش إقليم كوردستان ومقرها السليمانية، أفادت في وقت سابق من فجر الأحد،ب استهداف مقر قوات 70 التابعة للبيشمركة ومحيط موقع تابع للأمم المتحدة والقنصلية التركية في المدينة بست طائرات مسيّرة، دون تسجيل خسائر بشرية.