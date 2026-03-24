إسقاط طائرة مسيّرة "مفخخة" حاولت استهداف مطار أربيل

أفاد مصدر أمني في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بإحباط هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أربيل الدولي، في إطار سلسلة الهجمات التي طالت الإقليم منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف الدولي تمكنت من رصد الطائرة المسيّرة وإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في مرافق المطار.

يأتي هذا بالتزامن مع ما أعلنته وزارة البيشمركة في وقت سابق من اليوم، عن سقوط 36 ضحية وجريحاً من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.

وندد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، باستهداف إيران لمقرات عسكرية تابعة قوات البيشمركة، واصفا اياه بـ"الهجوم العدواني الغادر".

وقال مسرور بارزاني في بيان، إن حكومته ستتخذ "الإجراءات كافة للوقوف بوجه هذا العدوان الذي يستهدف إقليم كوردستان".

كما حث رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهما في وضع حد لهذه الهجمات المتكررة التي تطال سيادة الإقليم.