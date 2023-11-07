إحباط هجوم بطائرات مسيّرة على مطار أربيل الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بإسقاط عدة طائرات مسيرة بالقرب من مطار اربيل الدولي في إقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الهجوم حصل في حدود الساعة 4:00 فجرا قرب مطار اربيل الدولي".

واضاف ان "القنصلية الامريكية اطلقت صافرات الإنذار أثناء حدوث الهجوم"، مشيرا الى ان "الاضرار غير معروفة لغاية الآن".

ونقل مراسل وكالتنا عن شهود عيان قريبين من الحادث، بأنهم سمعوا دوي 6 انفجارات بمحيط المطار الذي تتمركز فيه قوات أمريكية.

ووفقا لأحد المسافرين، فإن الملاحة الجوية في المطار قد توقفت بعد وقوع الهجوم ليتم تأجيل عدد من الرحلات الجوية.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.