إحباط هجمات بطائرات مسيّرة في أربيل ودهوك

شفق نيوز - اربيل / دهوك

أفادت مصادر مطلعة، يوم السبت، بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي أحبطت هجمات منفصلة بطائرات مسيّرة في مدينتي اربيل ودهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تمكنت في أوقات مختلفة من استهداف ثلاث مسيرات ثلاثة منها في دهوك والرابعة في أربيل قبل وصولها الى أهدافها.

وأوضحت المصادر أن بقايا حطام الطائرات سقطت في مناطق قريبة من اعتراضها من دون إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية محدودة في أماكن السقوط.