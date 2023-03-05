إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، ضبط مخزن للمتفجرات في إحدى نواحي إدارة كرميان ضمن إقليم كوردستان.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الفوج الثاني من اللواء 16 ضبطت مخزناً للمتفجرات وعدداً من صواريخ الهاون 120 ملم في ناحية نوجول التابعة لإدارة كرميان".

وأضاف أن "الإرهابيين كانوا يخططون لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، طمأن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، مواطني الإقليم بأن أصوات الانفجارات التي تُسمع في حدود محافظة أربيل تعود لتدريبات قوات التحالف وستستمر لعدة ساعات مقبلة وهي ليست محل قلق.