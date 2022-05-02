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إحباط مخطط "عمالي" لاستهداف المواطنين بالمتفجرات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T17:56:44+0000
إحباط مخطط "عمالي" لاستهداف المواطنين بالمتفجرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت قوات البيشمركة، يوم الاثنين، إتلاف كميات كبيرة من مادة TNT كانت معدة للتفجير على الطريق الرئيسي في ناحية كانى ماسي التابعة لمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قوات البيشمركة أحبطت محاولة تفجير 200 كغم، من مادة TNT كانت موضوعة على الطريق الرئيسي لناحية كاني ماسي باتجاه ناحية بيكوفا بالقرب من قرية بازيفى".

وأضاف المصدر، أن "هذه الكمية وضعت من قبل حزب العمال الكوردستاني، لاستهداف المدنيين وقوات البيشمركة في المنطقة".

وكانت قوات اسايش (امن) إقليم كوردستان، قد أعلنت في 26 نيسان 2022، إفشال مخطط وصفته بالخطير لحزب العمال الكوردستاني (PKK) ضد الإقليم، مؤكدة ضبط طن من المواد المتفجرة من نوع PETN و10 صواريخ كونكورس المضادة للدبابات و23 محركا للطائرات المسيرة الهجومية و1200 قناعا مضادا للغازات و375 مخازن اطلاقات لسلاح الكلاشنكوف.

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