إحباط محاولة إدخال شحنة مخدرات كبيرة الى اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 25شحنة كبيرة من مختلف أنواع المواد المخدرة كان يروم إدخالها إلى أربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد المتابعة الدقيقة تمكنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة، من ضبط 25 كيلوغراما من المواد المخدرة على طريق اربيل / كلك".

وبينت ان الشحنة تضمنت 18 كيلوغراما من الهيرويين، و7 كيلوغرامات من مادة الكريستال، مشيرة الى اعتقال المتهم (ب.خ.خ) وهو من سكنة اقليم كوردستان.

ونوت المديرية الى ان المتهم المذكور كان ينوي ادخال تلك الكمية من المواد المخدرة الى مدينة اربيل بهدف البيع والتوزيع، لافتة الى ان المتهم محتجز وفقا للقانون رقم 25 وتم فتح اوراق تحقيقية له وارسال ليمثل امام القاضي للتحقيق معه.

وكانت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اربيل، قد اعلنت امس السبت، اعتقال تسعة من تجار المواد المخدرة في اربيل، مشيرة الى ضبط كميات من مختلف انواع المواد المخدرة.

واوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من اعتقال 9 من تجار المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم 2569 كغم من الهيرويين، و1375 كغم من الكريستال، و984 غراما من الحشيشة، و680 غراما من الترياك، و580 غراما من مادة "جامايكا".