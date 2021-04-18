سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحباط محاولة إدخال شحنة مخدرات كبيرة الى اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T15:25:47+0000
إحباط محاولة إدخال شحنة مخدرات كبيرة الى اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 25شحنة كبيرة من مختلف أنواع المواد المخدرة كان يروم إدخالها إلى أربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد المتابعة الدقيقة تمكنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة، من ضبط 25 كيلوغراما من المواد المخدرة على طريق اربيل / كلك".

وبينت ان الشحنة تضمنت 18 كيلوغراما من الهيرويين، و7 كيلوغرامات من مادة الكريستال، مشيرة الى اعتقال المتهم (ب.خ.خ) وهو من سكنة اقليم كوردستان.

ونوت المديرية الى ان المتهم المذكور كان ينوي ادخال تلك الكمية من المواد المخدرة الى مدينة اربيل بهدف البيع والتوزيع، لافتة الى ان المتهم محتجز وفقا للقانون رقم 25 وتم فتح اوراق تحقيقية له وارسال ليمثل امام القاضي للتحقيق معه.

وكانت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اربيل، قد اعلنت امس السبت، اعتقال تسعة من تجار المواد المخدرة في اربيل، مشيرة الى ضبط كميات من مختلف انواع المواد المخدرة.

واوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من اعتقال 9 من تجار المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم 2569 كغم من الهيرويين، و1375 كغم من الكريستال، و984 غراما من الحشيشة، و680 غراما من الترياك، و580 غراما من مادة "جامايكا".

related

مسرور بارزاني يجدد موقف حكومة الإقليم من المشاكل مع بغداد

Date: 2021-03-11 09:48:43
مسرور بارزاني يجدد موقف حكومة الإقليم من المشاكل مع بغداد

تعافي 45 مصابا بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-26 18:39:58
تعافي 45 مصابا بكورونا في اربيل

إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 06:53:01
إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان

حالات التعافي من كورونا في اربيل ترتفع لـ 162

Date: 2020-04-29 17:46:08
حالات التعافي من كورونا في اربيل ترتفع لـ 162

سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية في اربيل خلال العيد

Date: 2019-08-15 11:46:27
سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية في اربيل خلال العيد

اصابة رئيس اتحاد كمال الاجسام في اقليم كوردستان و6 من افراد اسرته بحادث

Date: 2019-12-13 18:09:46
اصابة رئيس اتحاد كمال الاجسام في اقليم كوردستان و6 من افراد اسرته بحادث

انهيار جبلي يعزل عشرات القرى في أربيل

Date: 2020-02-20 21:47:25
انهيار جبلي يعزل عشرات القرى في أربيل

مقتل عائلة سورية من 5 افراد في حادث غامض باربيل

Date: 2019-10-04 11:52:48
مقتل عائلة سورية من 5 افراد في حادث غامض باربيل