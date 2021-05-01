إحباط محاولة تهريب مخدرات من اربيل الى بريطانيا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة من الاقليم الى بريطانيا.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد المتابعة وورود معلومات دقيقة من قبل ضباط ومراتب مكافحة المخدرات، تم إلقاء القبض على عصابة لتجارة المواد المخدرة تتكون من شخصين هما (ع. ش. ح) و(ج. ع. ع) وضبط (700 غم) من مادة الكريستال بحوزتهم.

وبين ان المخدرات كانت مخبأة داخل ماكنتي خياطة، كانا ينويان إرسالها الى بريطانيا عن طريق شركة نقل.

وأشارت المديرية إلى أنه تم فتح تحقيق مع المتهمين وفقا المادة (25) من قانون المواد المخدرة وتم ترحيلهما وعرضهما أمام قاضي التحقيق.