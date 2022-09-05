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إحباط إدخال 17 كيلوغراما من المخدرات إلى كوردستان 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-05T06:19:03+0000
إحباط إدخال 17 كيلوغراما من المخدرات إلى كوردستان 

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الأثنين، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مهيئة لإدخالها الى اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم قيادة منطقة حرس الحدود الأولى كاروان خوشناو، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز،   إنه "بعد جمع معلومات عن إدخال مواد مخدرة إلى إقليم كوردستان، وتحت الإشراف المباشر لقائد اللواء الثالث لحرس الحدود الأول،  تم ضبط 17 كيلو غرام من مادة الكريستال في قرية ورچ في قضاء  پێنجوین التابع لمحافظة السليمانية. 

وأضاف أنه كان يجري تحضير المواد المخدرة لنقلها من جمهورية إيران الإسلامية إلى إقليم كوردستان.

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