إحباط تفجيرات في إقليم كوردستان عبر شبكتين خطرتين لتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الحماية والمعلومات (زانياري)، القبض على أعضاء شبكتين خطرتين لتنظيم داعش الارهابي في السليمانية وجمجمال كانت تروم لتنفيذ تفجيرات في اقليم كوردستان.

وحسب بيان لوكالة الحماية والمعلومات فإنه بناء على امر من رئيس وكالة الحماية والمعلومات وفي اطار الجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار ومواجهة الارهاب والمخاطر فقد تم في ايام 13 و23 و25 من الشهر السابع ومن خلال 3 عمليات امنية متفرقة في محافظة السليمانية ومركز المدينة وقضاء جمجمال، القبض على 8 ارهابيين تابعين لتنظيم داعش الارهابي واحالتهم الى القضاء.

وأضاف انه بعد التحقيق والحصول على معلومات استخبارية دقيقة تم الوصول الى شبكتين خطرتين من داعش احداها كان اعضاؤها خلايا نائمة، والثانية كان اعضاؤها يعدون العدة لتنفيذ تفجيرات في اقليم كوردستان، لافتا الى انه وبأمر قضائي تم القبض على افراد الشبكتين، بحسب ما نشره الإعلام المركزي للاتحاد الوطني.

ونشر البيان اسماء اعضاء الشبكتين، وفيما يأتي اسماء اعضاء الشبكة التي تم تفكيكها في جمجمال وهم:

1- علي محمد علي المعروف بأبو انس، وهو امير في تنظيم داعش فيما يسمى بولاية الموصل، وبعد تحرير محافظة نينوى كان يتنقل بين الرقة السورية والفلوجة والجزيرة وكركوك، وكان مشاركا في تنفيذ العمليات الارهابية ضد المدنيين في العراق وسوريا، وكان ينوي الارهابي ابو انس تنفيذ تفجير في اقليم كوردستان.

2- محمد حسين محمد وهو مكلف بين الارهابيين بإعداد العبوات الناسفة لتنفيذ الهجمات الارهابي، ويملك خبرة كاملة في تنفيذ التفجيرات بالمدنيين ورجال الامن وسبق ان شارك في تفخيخ عدة سيارات وتفجيرها.

3- جمعة جاسم محمد احد الارهابيين الخطرين بتنظيم داعش في جمجمال وهو كان عضوا فيما يسمى كتيبة الانغماسيين التابعة لتنظيم داعش الارهابي وكان ينوي مع الارهابيين ابو انس ومحمد حسين تنفيذ تفجيرات في اقليم كوردستان.

4- احمد عمر زيدان والمعروف بأبو حمودي وهو ما يسمى بالمسؤول الشرعي لشبكة الارهابيين في جمجمال وكان مسؤولا شرعيا للتنظيم الارهابي في الحمدانية ابان احتلال التنظيم لتلك المناطق.

5- عبدالكريم احمد عمر احد مسلحي المجموعة الموثوقين به من قبل التنظيم ويمتلك خبرة في استخدام اسلحة القنص.

6- فراس عجاج وهو ايضا من المسلحين الموثوق بهم من قبل المجموعة وسبق ان شارك في عدد من العمليات الارهابية التي استهدفت المواطنين والقوات الامنية العراقية.

ولفت البيان الى ان هؤلاء الارهابيين القي القبض عليهم يوم 25/7/2021، في وقت كانوا يقومون باعداد المتفجرات لتنفيذ عملية ارهابية في اقليم كوردستان.

البيان نشر ايضا اسماء اعضاء الشبكة الارهابية الثانية والتي كانت خلايا نائمة لتنظيم داعش في مدينة السليمانية والذي تم القبض عليهم بعد الحصول على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة وبأمر قضائي، في عمليتين يومي 13 و 23 من شهر 7/2021، وهم:

1- رعد سليم احمد وهو امير عسكري لتنظيم داعش، وشغل منصب ما يسمى امير ديوان الزكاة، وسبق لاثنين من اخوته ان فجروا نفسيهما في عمليات استهدفت القوات الامنية العراقية.

2- عمر جاسم محمد وعو عضو في خلية نائمة للتنظيم بمدينة السليمانية، وسبق ان نفذ عددا من العمليات الارهابية في مناطق مختلفة بالعراق.