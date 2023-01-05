حاول تغيير ملامحه بشعر اصطناعي.. الاطاحة بسارق محترف في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت شرطة كرميان يوم الخميس، القبض على سارق محترف نفذ عدة سرقات في قضاء كلار التابعة لمنطقة كرميان الكوردستانية.

وقال المقدم علي قدور الناطق باسم شرطة كرميان لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوة من مكافحة كرميان وبناء على شكاوى ومعلومات ألقت القبض على سارق يبلغ من العمر 46 عاما نفذ عدة سرقات عبر طرق مختلفة بإخفاء هويته مستخدما الشعر الاصطناعي".

واضاف ان "التحريات والملاحقة أثمرت عن تحديد المشتبه به والقبض عليه عبر كاميرات المراقبة"، مشيرا إلى أن "المتهم سرق اكثر من 6 ملايين دينار من أماكن مختلفة في كلار".

وبين ان "المتهم قامة بسرق اربعة مواطنين ومختبرات في احياء (سيروان، الشهداء، الموظفين) بطريقته الخاصة اضافة الى سرق أموال من صندوق مساعد مستشفى هيوا الخاصة بمرضى السرطان".

واشار الى ان "المتهم من سكان حي رزغاريا في حي كلار وتم احالته الى الجهات القضائية حسب المادة 446".