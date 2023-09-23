حاول العبور إلى تركيا.. لاجئ سوري تنتهي رحلته غريقاً في نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة ادارة زاخو المستقلة، اليوم السبت، عن هوية الفرد الذي تم انتشال جثته الذي توفي غرقاً يوم أمس من نهر دجلة في منطقة فيشخابور.

وقال المصدر إن "الغريق يدعى عبد الله صالح وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 32 عاماً كان يستقر في إقليم كوردستان، وكان يعتزم عبور نهر دجلة ودخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية قبل 13 يوماً".

وكانت شرطة إدارة زاخو المستقلة عثرت، يوم أمس الثلاثاء، على جثة غير معروفة الهوية قامت بانتشالها، ثم نقلت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي.