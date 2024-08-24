حاولوا العبور إلى أوروبا.. تونس تعتقل 16 لاجئاً كوردياً من السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة السليمانية يوم السبت، باعتقال 16 مواطناً كوردياً في تونس، مؤكدا أن جميعهم من محافظة السليمانية وإدارة منطقة "رابرين" المستقلة في اقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "عدداً من المواطنين الكورد تم اعتقالهم في تونس بعدما كانوا ينوون الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية".

وأضاف أن "عدد المعتقلين هو 16 شخصا من السليمانية ورابرين، وهم محتجزون منذ نحو 20 يوما"، مؤكدا "أنهم على تواصل مستمر مع السفارة العراقية في تونس للإفراج عنهم، لكن لم يتم إطلاق سراحهم بعد".

وبين المصدر أنه "في 14 حزيران، أعلنت تونس إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العراقية، لكن المهربين استغلوا ذلك لخداع الناس باسم الوصول إلى أوروبا والاتجار بالبشر".

وتعد تونس، إحدى الدول التي يستخدمها المهاجرون لعبور البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا.