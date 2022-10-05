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حاولا المتاجرة بها.. القبض على شخصين بحوزتهما أدوات تنقيب آثار في راپرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-05T14:56:50+0000
حاولا المتاجرة بها.. القبض على شخصين بحوزتهما أدوات تنقيب آثار في راپرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة راپرین في إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، القبض على شخصين كان بحوزتهما ادوات تستخدم للبحث والتنقيب عن الآثار يحاولان المتاجرة بها وبيعها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد جمع المعلومات اللازمة، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شخصين في قضاء بشدر التابع لإدارة راپرین المستقلة (شرق محافظة السليمانية) كان بحوزتهما ادوات للبحث والتنقيب عن الاثار وكانا يحاولان بيعها".

واضاف البيان انه "تم اعتقال المتهمين حسب المادة 24 من قانون الآثار، وجاري التحقيق معهما".

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