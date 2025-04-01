حاملاً فأس.. شخص يهاجم المحتفلين بعيد "أكيتو" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن شخصا مجهولا هاجم المحتفلين بعيد أكيتو "رأس السنة الآشورية البابلية" في مدينة دهوك حاملا فاسا في يده.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الهجوم أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح بليغة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصِفت حالتهم الصحية بأنها غير مستقرة".

وشهدت محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، انطلاق احتفالية كبرى بمناسبة عيد "أكيتو" رأس السنة الاشورية البابلية، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف محافظات العراق، وعدد من دول العالم.

بدأت المسيرة الاحتفالية من أمام كنيسة "مريم العذراء" وسط مدينة دهوك، حيث تقدم المشاركون عبر الشارع الرئيسي وصولا الى ساحة الاحتفال في مجمع مازي.

وخلال المسيرة، رفع المحتفلون الأعلام والشعارات التي تحتفي بالمناسبة، وأقاموا دبكات ورقصات فلكلورية في شوارع المدينة، بمشهد يجسد التراث والتقاليد الاشورية العريقة.