حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد-19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن حالتي الوفاة هما لرجل وامرأة من الحسكة.

وأضاف مصطفى، أن الهيئة سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 27 رجلاً و 23 امرأة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 4 حالات، القامشلي6، ديرك (المالكية) 5، الدرباسية 1، رميلان 1، كوباني 3، الرقة 2، دير الزور 2، الطبقة 20، منبج 6 حالات.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8203 حالة منها 282 حالة وفاة و 1158 حالة شفاء.