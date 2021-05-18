حالتا وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجل من قامشلي".

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 43 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 20 ذكور و 23 إناث، فيما تم تسجيل أربع حالات شفاء.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 17 حالة في الحسكة - 10 حالات في قامشلي - 6 حالات في ديرك - حالة واحدة في عامودا - 5 حالات في الدرباسية - حالتان في الرقة - حالة واحدة في منبج - حالة واحدة في مخيم الهول.