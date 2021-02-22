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حالتا وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T08:28:04+0000
حالتا وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاثنين، تسجيل 3 ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ: أنثى واحدة و2 ذكور.

واضاف مصطفى؛ أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة، والقامشلي، والرقة.

وذكر مصطفى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8595 حالة مؤكدة منها 313 حالة وفاة و 1242 حالة شفاء.

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